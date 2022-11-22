«Нидерланды хотят зайти как можно дальше, а иначе зачем участвовать в ЧМ?» Нопперт после 2:0 с Сенегалом

поделился эмоциями после дебюта за сборную Нидерландов на .

«Конечно, дебют – это особенный момент. Это была моя мечта, и я даже не думал, что это возможно. В детстве я мечтал об этом, а теперь не могу поверить.

У нас [с Луи ван Галом] одинаковое чувство юмора, и мы одинаково смотрим на многие вещи. Но все нужно доказывать на поле, и я считаю, что сегодня неплохо справился.

Наша командная игра была не очень хорошей, но тем приятнее выйти из ситуации и победить.

Мы хотим зайти как можно дальше. Может быть, даже стать чемпионами мира, и я не побоюсь это сказать. Потому что иначе можно было даже не приезжать», – сказал голкипер и сборной Нидерландов.

Нопперт дебютировал за сборную Нидерландов в матче 1-го тура группового этапа против сборной Сенегала (2:0). Он стал первым за 44 года нидерландским игроком, дебютировавшим за сборную на чемпионате мира.