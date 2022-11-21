Доменек о ЧМ-2018 в России: «Мне было скучно. Не испытал никаких эмоций – вспомнит ли кто-нибудь сейчас хоть один матч?»
Раймон Доменек признался, что ему было скучно во время чемпионата мира в России.
«Буду плохим парнем и скажу, что мне было скучно во время чемпионата мира в 2018 году. Кто-нибудь может сейчас вспомнить хоть один матч? Такой, в котором было все? Не было ни одной такой игры.
Кроме нашей победы, у меня не осталось никаких захватывающих воспоминаний, а ведь я тогда был комментатором. Я не испытывал никаких эмоций – абсолютная пустота», – сказал бывший главный тренер сборной Франции в интервью Puremédias.
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