Доменек о ЧМ-2018 в России: «Мне было скучно. Не испытал никаких эмоций – вспомнит ли кто-нибудь сейчас хоть один матч?»

признался, что ему было скучно во время чемпионата мира в России.

«Буду плохим парнем и скажу, что мне было скучно во время чемпионата мира в 2018 году. Кто-нибудь может сейчас вспомнить хоть один матч? Такой, в котором было все? Не было ни одной такой игры.

Кроме нашей победы, у меня не осталось никаких захватывающих воспоминаний, а ведь я тогда был комментатором. Я не испытывал никаких эмоций – абсолютная пустота», – сказал бывший главный тренер сборной в интервью Puremédias.

ЧМ-2018 – наше счастье. Да, это было в России!