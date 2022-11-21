Сака признан лучшим игроком матча Англия – Иран. Хавбек «Арсенала» сделал дубль
Лучшим игроком матча ЧМ-2022 Англия – Иран признан Букайо Сака.
В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Англии обыграла сборную Ирана со счетом 6:2.
Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака оформил дубль.
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