Сака признан лучшим игроком матча Англия – Иран. Хавбек «Арсенала» сделал дубль

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Лучшим игроком матча ЧМ-2022 Англия – Иран признан Букайо Сака.

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Англии обыграла сборную Ирана со счетом 6:2.

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака оформил дубль.

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