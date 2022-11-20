Рыжиков о сборной: «Изоляция кончится рано или поздно. Нас вернут, не сомневаюсь – мы должны быть готовы»
Сергей Рыжиков надеется, что сборная России снова будет участвовать в международных турнирах.
– Сейчас футбольная Россия изолирована от Европы. Как это сказывается на нашем футболе?
– Конечно, ничего хорошего в этом нет.
Но, быть может, этот факт подтолкнет нас к тому, чтобы обратить внимание на себя: на наш детский футбол, на Вторую лигу, условия содержания клубов, условия конкуренции, лимиты, Fan ID…
Все это нужно проработать сейчас, чтобы мы были готовы тогда, когда нас вернут – а в том, что вернут, я не сомневаюсь. Мы должны быть готовы к возвращению и на клубном уровне клубном, и на уровне сборной.
Да, сейчас наша сборная играет товарищеские матчи не с самыми сильными соперниками, но играет. И тренер выбирает игроков, и есть на что посмотреть, и народу тоже хочется посмотреть на свою сборную.
– То есть торопиться с переходом в азиатскую конфедерацию футбола России не стоит?
– Не стоит. Думаю, рано или поздно эта изоляция кончится. Хотелось бы, чтобы пораньше. И мы снова будем участвовать в международных турнирах, – сказал бывший вратарь «Рубина».
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