Рыжиков о сборной: «Изоляция кончится рано или поздно. Нас вернут, не сомневаюсь – мы должны быть готовы»

надеется, что сборная России снова будет участвовать в международных турнирах.

– Сейчас футбольная Россия изолирована от Европы. Как это сказывается на нашем футболе?

– Конечно, ничего хорошего в этом нет.

Но, быть может, этот факт подтолкнет нас к тому, чтобы обратить внимание на себя: на наш детский футбол, на Вторую лигу, условия содержания клубов, условия конкуренции, лимиты, Fan ID…

Все это нужно проработать сейчас, чтобы мы были готовы тогда, когда нас вернут – а в том, что вернут, я не сомневаюсь. Мы должны быть готовы к возвращению и на клубном уровне клубном, и на уровне сборной.

Да, сейчас наша сборная играет товарищеские матчи не с самыми сильными соперниками, но играет. И тренер выбирает игроков, и есть на что посмотреть, и народу тоже хочется посмотреть на свою сборную.

– То есть торопиться с переходом в азиатскую конфедерацию футбола России не стоит?

– Не стоит. Думаю, рано или поздно эта изоляция кончится. Хотелось бы, чтобы пораньше. И мы снова будем участвовать в международных турнирах, – сказал бывший вратарь «Рубина».