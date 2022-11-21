вышел на третье место среди тренеров сборной Италии по числу матчей.

Товарищеский матч с Австрией стал 57-й игрой сборной Италии под руководством Манчини, что позволило ему обойти и , проведших на посту главного тренера сборной по 56 матчей.

Теперь Манчини уступает по этому показателю лишь (95 матчей) и (88 матчей).

Манчини вышел на 3-е место по победам (35) со сборной Италии, обогнав Сакки