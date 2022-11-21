Манчини вышел на 3-е место по матчам во главе Италии – 57. До рекорда Поццо – 38 игр
Роберто Манчини вышел на третье место среди тренеров сборной Италии по числу матчей.
Товарищеский матч с Австрией стал 57-й игрой сборной Италии под руководством Манчини, что позволило ему обойти Марчелло Липпи и Чезаре Пранделли, проведших на посту главного тренера сборной по 56 матчей.
Теперь Манчини уступает по этому показателю лишь Витторио Поццо (95 матчей) и Энцо Беарзоту (88 матчей).
Манчини вышел на 3-е место по победам (35) со сборной Италии, обогнав Сакки
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