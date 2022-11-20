Защитник Ирана Хаджсафи поддержал протесты в стране: «Народ несчастлив, у нас не лучшая ситуация»

Защитник сборной Ирана Эхсан Хаджсафи поддержал протестное движение в своей стране.

«Они должны знать, что мы с ними, что мы их поддерживаем, сочувствуем, что у них такие условия.

Следует признать, что в нашей стране не лучшая ситуация, что народ несчастлив.

Мы здесь [в Катаре], но это не означает, что мы не должны быть голосом тех, кто там, или что мы не должны проявлять к ним уважение», – сказал футболист .

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.