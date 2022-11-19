Тренер Катара о слухах про подкуп сборной Эквадора: «Интернет – очень опасный инструмент»

Главный тренер сборной Катара отреагировал на слухи о подкупе игроков .

«Сейчас много дезинформации. Интернет – удобный инструмент, но также и очень опасный, я считаю.

Мы готовились, тренировались на протяжении многих лет. Мы едины, сильны и сплочены, никто не сумеет дестабилизировать обстановку с помощью критики. Так что нас это все не задело.

Конечно, нам не нравится, что люди критикуют нашу страну. Но, если говорить исключительно с футбольной точки зрения, подготовка к проведена отлично», – сказал .