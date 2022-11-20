Сорокин о ЧМ-2018: «90 миллиардов рублей оставили болельщики и организаторы. Сумма влилась в экономику России»
Алексей Сорокин рассказал о финансовых показателях организации ЧМ-2018 в России.
– Сколько Россия заработала на мундиале?
– Слово «заработала» мне не очень нравится.
Скорее надо оперировать средствами, оставленными в стране вокруг чемпионата мира, который так или иначе является добавленной стоимостью к нашему обычному течению экономических процессов.
Витавшая в последующие месяцы цифра – 90 миллиардов рублей. Это то, что оставили болельщики, частично организаторы. Эта сумма влилась в экономику России.
– Сумма достойная?
– Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им больше нашего собрать (улыбается).
– Финансовые вопросы по линии ЧМ‑2018 и Евро‑2020 закрыты?
– По линии оргкомитетов – абсолютно, – заявил бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке ЧМ-2018.
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