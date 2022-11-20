Сорокин о ЧМ-2018: «90 миллиардов рублей оставили болельщики и организаторы. Сумма влилась в экономику России»

рассказал о финансовых показателях организации ЧМ-2018 в России.

– Сколько Россия заработала на мундиале?

– Слово «заработала» мне не очень нравится.

Скорее надо оперировать средствами, оставленными в стране вокруг чемпионата мира, который так или иначе является добавленной стоимостью к нашему обычному течению экономических процессов.

Витавшая в последующие месяцы цифра – 90 миллиардов рублей. Это то, что оставили болельщики, частично организаторы. Эта сумма влилась в экономику России.

– Сумма достойная?

– Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им больше нашего собрать (улыбается).

– Финансовые вопросы по линии ЧМ‑2018 и Евро‑2020 закрыты?

– По линии оргкомитетов – абсолютно, – заявил бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке .