«У нас имперский менталитет. Привыкли, что Узбекистан и Таджикистан – никто и звать их никак, не принимаем их силу». Валерий Овчинников о соперниках России

после игры с Узбекистаном (0:0) описал особенности менталитета россиян.

– Мы не понимаем уровень команды . У нас, наверное, немного другой менталитет. Думаем, что после Советского Союза мы самые великие в футболе из союзных стран. А так, узбеки – нормальная команда. Ничья – справедливый исход на данный момент.

– Хотели бы вы увидеть в Москве ответный матч с Узбекистаном?

– Было бы интересно. Мы же не выиграли. Любопытно, как наша команда заиграет при своих зрителях.

– сказал после игры с Узбекистаном: «Будем побеждать, когда будут официальные матчи». Поверим ему?

– Нам только и остается, что им верить. Он имеет в виду, что официальные матчи нескоро будут? Не думаю, что надо надеяться на быстрый заход России. Сейчас добавятся крымские команды… Они будут искать причины и проблемы с нами.

– А правильно ли так оправдываться? В официальных матчах будем побеждать, а сейчас – извините.

– Надо везде побеждать, если ты считаешь, что лучше, сильнее и мощнее. Узбекистан и Таджикистан – хорошие команды. Мы не принимаем их силу. У нас имперский менталитет. Мы привыкли, что они были никто и звать их никак.

В Таджикистане был «Памир», в Узбекистане – «Пахтакор». Идите и выиграйте у них. И тема снимается, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.