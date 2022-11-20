Олег Матыцин: «Хотелось бы, что российский футбол был более результативным. Будем надеяться, что ситуация изменится и мы увидим красивые победы»

Олег Матыцин выразил надежду на победы сборной России по футболу в дальнейшем.

Национальная команда сыграла вничью 0:0 в товарищеских матчах против сборных и .

Министр спорта РФ ответил на вопрос о важности не результата, а проведения игр.

«Я думаю, что у этой медали две стороны. Важно, безусловно, проведение матчей, но в спорте всегда важен и результат. Хотелось бы, чтобы более результативным был российский футбол.

Будем надеяться, что в будущем ситуация изменится и мы увидим красивые победы сборной России», – сказал Матыцин.

Вы наверняка упустили: сыграла сборная России. 0:0 второй раз подряд