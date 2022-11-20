Иньеста о Холанде: «Просто монстр. Сможет превзойти Роналду и Месси, если будет держать нынешний уровень»

ответил на вопрос, сможет ли превзойти Роналду и Месси.

– Жаль, что на ЧМ-2022 не сыграет [Эрлинг] Холанд. Как давно в футболе не было столь же выдающегося завершителя?

– Отсюда я не слежу за ним так же пристально, как вы в Европе, но он просто монстр, это очевидно.

– Ему всего 22 года, но он так хорошо начал в , что уже ведутся споры о том, сможет ли он превзойти бомбардирские рекорды Криштиану [Роналду] и [Лионеля] Месси. Как вы считаете, это возможно?

– Если он будет держать нынешний уровень, то сможет это сделать. Но превзойти Лео и Криштиану будет очень сложно, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной .