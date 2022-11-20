ФИФА рассчитывает выручить 7,5 млрд долларов за 4-летний цикл, включающий ЧМ-2022. За цикл ЧМ-2018 получили на 1,1 млрд меньше

Стало известно, на какой доход рассчитывает за четырехлетний цикл, включающий ЧМ-2022.

Глава организации сообщил, что речь идет о сумме в 7,5 млрд долларов.

При этом доходы за цикл, включающий ЧМ-2018, составили 6,4 млрд долларов, что на 1,1 млрд меньше, чем ожидаемая выручка сейчас.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.