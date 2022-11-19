Бензема не сыграет с Австралией и вряд ли выступит на ЧМ-2022 (L’Equipe)

Выступление форварда сборной Франции Карима Бензема на ЧМ-2022 маловероятно.

По сведениям L’Equipe, футболист не примет участия в матче с Австралией 22 ноября из-за мышечной травмы. Он почувствовал острую боль в левом квадрицепсе во время тренировки.

Сегодня будет проведена МРТ, которая окончательно прояснит характер и тяжесть травмы, однако предварительные данные свидетельствуют о том, что Бензема, скорее всего, не сыграет на турнире в Катаре.

В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в Ла Лиге за и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.