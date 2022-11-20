Нападающий Карим Бензема не сыграет за сборную Франции на .

По сведениям Le Parisien, у форварда диагностирован разрыв мышцы левого бедра, футболисту придется найти замену.

34-летний игрок получил мышечное повреждение на тренировке и не смог завершить занятие.

В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в за «Реал» и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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