Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за разрыва мышцы бедра (Le Parisien)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы ЧМ-2022 Здоровье Футбол

Нападающий Карим Бензема не сыграет за сборную Франции на ЧМ-2022.

По сведениям Le Parisien, у форварда «Реала» диагностирован разрыв мышцы левого бедра, футболисту придется найти замену.

34-летний игрок получил мышечное повреждение на тренировке и не смог завершить занятие.

В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в Ла Лиге за «Реал» и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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