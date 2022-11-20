«Неповторимый оригинал». ЦСКА выложил фото Набабкина и Зайнутдинова с намеком на снимок Месси и Роналду

ЦСКА с юмором отреагировал на совместную фотографию и .

Футболисты сфотографировались в рамках рекламной кампании бренда Louis Vuitton.

выложил снимок и Бахтиера Зайнутдинова в поезде с намеком на фото Месси и Роналду.

На фотографии армейцы играют в нарды, Месси и Роналду на совместном снимке играли в шахматы.

Изображение: instagram.com/louisvuitton