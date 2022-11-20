«Неповторимый оригинал». ЦСКА выложил фото Набабкина и Зайнутдинова с намеком на снимок Месси и Роналду
ЦСКА с юмором отреагировал на совместную фотографию Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Футболисты сфотографировались в рамках рекламной кампании бренда Louis Vuitton.
ЦСКА выложил снимок Кирилла Набабкина и Бахтиера Зайнутдинова в поезде с намеком на фото Месси и Роналду.
На фотографии армейцы играют в нарды, Месси и Роналду на совместном снимке играли в шахматы.
Изображение: instagram.com/louisvuitton
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