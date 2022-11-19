Скалони о речи Месси перед финалом Кубка Америки: «Он всегда умел подобрать слова, до мурашек по коже. Он достиг абсолютной зрелости и получает удовольствие»

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Главный тренер сборной Аргентины рассказал о влиянии Лионеля Месси на команду.

«Я рад, что видеозапись [речи форварда перед финалом Кубка Америки] вышла, люди смогли лучше понять, что он за человек. Эта речь, как и многие другие, которые не были опубликованы, показывает, какие мысли он доносит. Когда ты видишь это, мурашки по коже бегут. И он всегда был таким, всегда умел подобрать слова.

Мы считаем, что он достиг абсолютной зрелости и, что самое важное, получает удовольствие. И я часто об этом говорю, ведь не только аргентинцы, но и все любители футбола хотят следить за его игрой бесконечно.

И я говорю ему, что нужно получить удовольствие от этого чемпионата мира, провести время хорошо – и тогда он точно будет показывать тот футбол, который мы знаем. Ему не нужно ничего другого говорить, только одно: наслаждайся», – сказал Лионель Скалони.

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