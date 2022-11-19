ЭСК РФС: Любимов правильно отменил пенальти в ворота «Ростова» за контакт Щетинина и Пиняева

Артем Любимов верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Крыльями Советов» (3:1).

Эпизод произошел в матче 17-го тура Мир . Изначально арбитр назначил пенальти за фол на , но после проверки момента с помощью ВАР было принято решение продолжить матч без назначения 11-метрового удара.

«Игрок обороняющейся команды Кирилл Щетинин в единоборстве с атакующим игроком команды Сергеем Пиняевым в собственной штрафной площади прежде, чем коснуться ног соперника, сыграл в мяч.

Учитывая тот факт, что манера вступления в единоборство игрока обороны с нападающим не была безрассудной, комиссия единогласно поддерживает решение судьи отменить назначенный 11-метровый удар после вмешательства ВАР и просмотра арбитром данного эпизода на мониторе», – сообщили в ЭСК РФС.

Также ЭСК посчитала ошибочным решение арбитра не фиксировать нарушение на игроке Романе Ежове в атакующей фазе «Ростова» на 34 минуте.

«Судье следовало зафиксировать нарушение правил в единоборстве игрока команды «Ростов» Виктора Мелехина с игроком команды «Крылья Советов» Романом Ежовым и назначить штрафной удар в пользу команды «Крылья Советов». Комиссия также отмечает, что при проверке взятия ворот ВАР должен был пригласить судью к монитору и показать данное единоборство в атакующей фазе команды «Ростов» для принятия окончательного решения судьей по взятию ворот», – говорится в решении комиссии.