ЭСК РФС: Малкома правильно не удалили за отмашку в матче с «Краснодаром», но он должен был получить желтую
ЭСК РФС оценила эпизод с неудалением Малкома в матче Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит».
В игре 15-го тура бразилец отмахнулся от Никиты Кривцова, после чего тот упал на газон. Судья Владимир Москалев не стал наказывать игрока «Зенита».
«Судья правильно не удалил с поля Малкома на 69-й минуте матча.
Действия Малкома против Никиты Кривцова, выраженные в отмашке рукой в направлении соперника в безрассудной манере после остановки игры, по мнению большинства членов комиссии, расценивается как неспортивное поведение, в связи с чем комиссия считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита», – говорится в решении комиссии.
(Момент с Малкомом на отметке 1:27.)
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