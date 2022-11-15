ЭСК РФС: Малкома правильно не удалили за отмашку в матче с «Краснодаром», но он должен был получить желтую

ЭСК РФС оценила эпизод с неудалением Малкома в матче Мир – .

В игре 15-го тура бразилец отмахнулся от , после чего тот упал на газон. Судья Владимир Москалев не стал наказывать игрока «Зенита».

«Судья правильно не удалил с поля Малкома на 69-й минуте матча.

Действия Малкома против Никиты Кривцова, выраженные в отмашке рукой в направлении соперника в безрассудной манере после остановки игры, по мнению большинства членов комиссии, расценивается как неспортивное поведение, в связи с чем комиссия считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита», – говорится в решении комиссии.

(Момент с Малкомом на отметке 1:27.)