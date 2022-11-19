«Барса» собрала 4,36 млн евро с благотворительного матча против «Сити». Все деньги пойдут на борьбу с БАС

собрала 4,36 млн евро с благотворительного матча против .

Игра состоялась в августе на стадионе и завершилась со счетом 3:3. Все вырученные средства будут направлены на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом.

БАС, который в июне 2020 года был диагностирован у бывшего вратаря и тренера каталонцев , приводит к параличу и атрофии мышц.

«Это впечатляющая сумма. В своих самых смелых мечтах я не мог представить, что мы соберем 91 062 зрителя на «Камп Ноу», – сказал Унсуэ.

Бывший вратарь отвечал за взаимодействие между «Барсой» и «Сити» при организации матча.

«Десять процентов от общей суммы будет направлено в благотворительную организацию по исследованию БАС Fundación Luzón. 40% оставшейся суммы, 1 570 633 евро, пойдут на платформу Tricals, посвященную клиническим испытаниям для борьбы с этим заболеванием. Шестьдесят процентов оставшейся суммы будет направлено на фундаментальные исследования с созданием грантов для поощрения исследователей к поиску лекарств», – отметил экс-голкипер «Барсы».

«Сегодня мы немного приблизились к поиску лекарства от БАС, но этого недостаточно. Вот здесь-то и должны вступить в дело политики. Из всех денег, которые идут на исследования по борьбе с этим заболеванием, только 20% – государственные деньги. Восемьдесят процентов – частные. Мы хотим, чтобы и правительство присоединилось», – заявил Унсуэ .

«Барса» и «Ман Сити» сыграли 3:3 на «Камп Ноу». Товарняк после начала сезона помог собрать деньги на лечение БАС