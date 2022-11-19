Нигматуллин об Иване: «Зениту» нет смысла его держать. Есть Одоевский, свои воспитанники, которые, наверное, ничуть не хуже»

высказался о вратаре «Зенита» Иване.

Бразилец ни разу не сыграл в Мир , проведя 3 матча в Фонбет Кубке России.

«Сложно обсуждать голкипера, который не играет. Поэтому приходится доверять выбору тренерского штаба. А тренерский штаб доверяет не ему, а Кержакову. Значит, он сильнее.

Держать Ивана или нет? Это решать руководству . По моему мнению, смысла держать Ивана, конечно же, нет. Есть Одоевский, свои воспитанники, которые, наверное, ничуть не хуже.

С другой стороны, Кержаков – возрастной голкипер. Но нужно понимать, насколько Иван потенциально готов его менять. Достаточно ли ему будет квалификации? Бразильские полевые игроки в «Зените» достаточно легко влились в коллектив. А вот вратарь – фигура сложнее.

Возможно, Ивану нужна определенная адаптация. Понятно, что он точно ехал не сидеть в запасе. Хоть и на хорошую зарплату. Зимой будет понятно, какие движения будут с его стороны», – сказал экс-голкипер сборной России.