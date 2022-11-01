Одоевский вернется в общую группу «Зенита» не раньше января. У него выявили мышечное воспаление

, скорее всего, уже не сыграет за в этом году.

Возвращение 19-летнего голкипера в общую группу ожидается не раньше января. В данный момент он проводит большую часть тренировочных занятий по индивидуальной программе.

Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удален в матче против «Ахмата» на 41-й минуте. После этого вратарь восстанавливался от повреждений, но сроки возвращения Одоевского в общую группу клубом озвучены не были. Поставить диагноз удалось только после осмотра в Италии – у Одоевского выявили мышечное воспаление, возникшее из-за рваного ритма тренировочной работы.

Основным вратарем петербургской команды на данный момент является – в нынешнем сезоне на его счету 13 матчей, в восьми из которых ему удалось сохранить ворота сухими.