Габриэл Мартинелли: «Арсенал» – это не про четвертое место. «Арсенал» – это трофеи»

считает, что «Арсенал» должен выигрывать трофеи.

«Если вы увидите нас на тренировке, то поймете, почему мы играем хорошо, ведь даже в простой игре в пас никто не хочет проигрывать.

Дома мы еще не потеряли ни одного очка, потому что атмосфера в этом сезоне лучше, чем когда-либо. На «Эмирейтс» соперники всегда чувствуют давление.

Мы будем и дальше добиваться побед в каждом матче, ведь это то, что и должен делать этот клуб.

«Арсенал» – это не про «набрать очко». «Арсенал» – это не про четвертое место. – это трофеи. Чемпионат. Лига Чемпионов. Это то, чего заслуживают болельщики», – написал Мартинелли в колонке для The Player’s Tribune.