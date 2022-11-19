Габриэл Мартинелли: «Арсенал» – это не про четвертое место. «Арсенал» – это трофеи»
Габриэл Мартинелли считает, что «Арсенал» должен выигрывать трофеи.
«Если вы увидите нас на тренировке, то поймете, почему мы играем хорошо, ведь даже в простой игре в пас никто не хочет проигрывать.
Дома мы еще не потеряли ни одного очка, потому что атмосфера в этом сезоне лучше, чем когда-либо. На «Эмирейтс» соперники всегда чувствуют давление.
Мы будем и дальше добиваться побед в каждом матче, ведь это то, что и должен делать этот клуб.
«Арсенал» – это не про «набрать очко». «Арсенал» – это не про четвертое место. «Арсенал» – это трофеи. Чемпионат. Лига Чемпионов. Это то, чего заслуживают болельщики», – написал Мартинелли в колонке для The Player’s Tribune.
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