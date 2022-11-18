«Родина» – Роналду: «Ждем тебя у нас в клубе. Освободим твой номер, подарим скидку на второй напиток»
«Родина», выступающая в Мелбет Первой лиге, предложила Криштиану Роналду перейти в их команду.
«Криштиану, в недавнем интервью ты раскритиковал почти всех. Мы заметили, что ты не сказал ничего плохого про ФК «Родина». Похоже, ты не чувствуешь себя счастливым в «Манчестер Юнайтед» и готов к новому вызову.
Ждем тебя в зимнее трансферное окно у нас в клубе и в виде скромного бонуса дарим скидку на второй напиток в «Хмель и Солод».
А Артем Поникаров даже освободит твой любимый седьмой номер. Но учти, что тебе надо будет выиграть конкуренцию за место в составе у Астемира Гордюшенко и других наших парней.
Что может быть круче, чем #ЛучшаяЛигаМира?!» – написали в телеграм-канале «Родины».
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