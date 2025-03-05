Серия А планирует проведение матчей в США. Глава лиги подтвердил: «Надеемся стать первыми, кто проведет подобное мероприятие в Штатах. Рассчитываем на этот рынок»

Серия А рассматривает возможность проведения матчей в США.

Об этом рассказал президент лиги Эцио Симонелли.

«Проведение матчей за границей также требует разрешения местной лиги, поэтому нам необходимо заключить соглашение на этот счет. Но мы рассматриваем временные рамки, которые были бы приемлемы для этого.

Мы хотим стать первой лигой, которая организует подобное мероприятие в Соединенных Штатах. Это рынок, на который мы очень рассчитываем. Девятью нашими клубами владеют американцы и одним – канадцы, поэтому я также должен поблагодарить их за то, что меня избрали. У нас также есть другие потенциальные покупатели», – сказал Симонелли.

ESPN отмечает, что ранее возможность проведения матчей в США рассматривала Ла Лига , однако против этой идеи выступила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Ранее ФИФА заявила, что после антимонопольного иска нью-йоркской компании Relevent пересмотрит свой устав в части запрета на проведение матчей национальных лиг за границей, однако на данный момент правила по этому вопросу не изменились.