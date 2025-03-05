  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Серия А планирует проведение матчей в США. Глава лиги подтвердил: «Надеемся стать первыми, кто проведет подобное мероприятие в Штатах. Рассчитываем на этот рынок»
29

Серия А планирует проведение матчей в США. Глава лиги подтвердил: «Надеемся стать первыми, кто проведет подобное мероприятие в Штатах. Рассчитываем на этот рынок»

Серия А рассматривает возможность проведения матчей в США.

Об этом рассказал президент лиги Эцио Симонелли.

«Проведение матчей за границей также требует разрешения местной лиги, поэтому нам необходимо заключить соглашение на этот счет. Но мы рассматриваем временные рамки, которые были бы приемлемы для этого.

Мы хотим стать первой лигой, которая организует подобное мероприятие в Соединенных Штатах. Это рынок, на который мы очень рассчитываем. Девятью нашими клубами владеют американцы и одним – канадцы, поэтому я также должен поблагодарить их за то, что меня избрали. У нас также есть другие потенциальные покупатели», – сказал Симонелли.

ESPN отмечает, что ранее возможность проведения матчей в США рассматривала Ла Лига, однако против этой идеи выступила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Ранее ФИФА заявила, что после антимонопольного иска нью-йоркской компании Relevent пересмотрит свой устав в части запрета на проведение матчей национальных лиг за границей, однако на данный момент правила по этому вопросу не изменились.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoМЛС
logoсерия А Италия
Федерация футбола Испании
logoФИФА
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Агент Захаряна: «С «МЮ» Арсен точно не сыграет. Перегрузил бедро в матче с «Леганесом», был микронадрыв. Когда вернется на поле – неизвестно»
58 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Ливерпуля», «Барселона» в гостях у «Бенфики», «Бавария» примет «Байер», «Интер» сыграет с «Фейеноордом»
14121 минуту назад
«Боули вложил миллиарды в «Челси» и обвиняется в том, что тратит слишком много! Кажется, теперь я видел все». Экс-владелец «Кристал Пэлас» Джордан о критике руководства топ-клубов
824 минуты назад
Мостовой о тренерской лицензии: «Я теперь звезда, стал очень занятым, все комментарии через представителя. Если серьезно, буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь»
1726 минут назад
Киммих пока не принял, но и не отверг «топ-контракт» от «ПСЖ» до 2029 года. Переговоры с «Баварией» возобновятся в четверг
433 минуты назад
Денисов об академии «Зенита»: «Насрать на ваши ЮФЛ и чемпионат России – вы должны машин выпускать в 18-19 лет, готовых игроков, которых не надо учить. А у нас 18-летний маленьким считается»
6037 минут назад
«Бавария» и «Байер» сражаются за четвертьфинал ЛЧ! Заряжайте на игру с фрибетом 7777 рублей
44 минуты назадРеклама
Магуайр и Угарте из-за травм пропустят 1-й матч «МЮ» с «Сосьедадом»
1147 минут назад
Агент Виртца опроверг переговоры с «Ман Сити»: «Фэйковые новости»
650 минут назад
В «Барсе» для Ямаля разработали план питания в Рамадан, чтобы минимизировать последствия дневного голодания
6153 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Нванери – игрок февраля в «Арсенале». Хавбек забил «Ман Сити» и сделал ассист в игре с «Лестером»
214 минут назад
«МЮ» провел переговоры о новом контракте с Майну. Агенты 19-летнего полузащитника требуют повыить ему зарплату до 180000 фунтов в неделю (Daily Mail)
217 минут назад
Галактионов о тратах «Спартака» и «Зенита»: «Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег»
545 минут назад
«Фейеноорд» – «Интер». Лаутаро и Тюрам в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1551 минуту назад
«Смолов – самый красивый, Дзюба – секс, Акинфеев – симпатяга». Блогер Маш Милаш о футболистах
15сегодня, 16:32
Моуринью о работе в Шотландии: «Почему бы и нет? Говорят, это лига двух команд, но главное – страсть. «Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с высокими ожиданиями»
1сегодня, 16:25
Карпин об уходе из «Ростова»: «На собрании попрощался с командой, присел в номере, в котором провел 7 лет. Решение мое, а на глаза все равно наворачивались слезы»
7сегодня, 16:13
Гол Чалова пяткой признали лучшим в 23-м туре Суперлиги Греции – форвард отличился в матче с «Ламией»
3сегодня, 15:47Видео
Грулев о том, что Пиняев прочитал одну книгу в жизни: «Ничего необычного – кто-то неусидчивый, кто-то просто не любит. Читаю на сборах, понемногу на английском»
9сегодня, 15:33
«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в азиатской ЛЧ – 1:0. Это лишь 2-й сухой матч «Шэньхуа» в турнире в этом сезоне
1сегодня, 15:29