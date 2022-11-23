Краснодар — Локомотив: прогноз на матч 23.11.2022, Кубок России

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Программу пятого тура групповой стадии Кубка России по футболу украсит противостояние «Краснодар» — «Локомотив». Обе команды уже обеспечили выход в следующий раунд, и сохранили шансы на первое место в квартете А. Игра пройдет в Краснодаре на поле стадиона «Краснодар Арена». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Краснодара» или ничья, ТБ2,5, обмен голами.

В сезоне 2022/2023 клубы уже провели два матча. В рамках чемпионата России по футболу «Краснодар» дома разгромил «Локомотив» 3:0. В первом круге Кубка России команды сыграли вничью 2:2 в основное время. В серии пенальти успешнее был столичный «Локомотив». Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» поможет оценить шансы команд на победу, узнать готовность клубов, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Краснодар

«Краснодар» завершил осеннюю часть чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. «Быки» одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и уступили в 6 играх. Разница голов 31:29. От топ-3 коллектив отстает на 10 очков. От лидирующего «Зенита» отставание в 17 баллов. Реальную борьбу за титул «быки» не навязали. В Кубке России у «Краснодара» 2 победы и 2 поражения. Разница голов 6:3. С 7 очками коллектив на третьем месте в группе А.

У «Быков» всего одна победа в последних пяти матчах. Результаты «Краснодара»:

  • «Оренбург» — «Краснодар» 5:1;
  • «Факел» — «Краснодар» 3:3;
  • «Краснодар» — «Зенит» 0:1;
  • «Пари НН» — «Краснодар» 0:2;
  • «Пари НН» — «Краснодар» 1:0.

«Быки» одинаково выступают на домашней и гостевой арене. В чемпионате у «Краснодара» 13 очков по игре дома и 12 очков в гостевых матчах.

Интересные статистические факты по игре «Краснодара»:

  • Лучший снайпер — Эдуард Сперцян с 9 голами, 7 голов у Джона Кордобы;
  • Лучший ассистент — Сперцян с 6 передачами, по 3 у Михайло Баняца и Никиты Кривцова;
  • Самый результативный игрок — Сперцян (9+6), Кордоба (7+2), Олакунле Олусегун (5+2);
  • Александр Черников и Кайо заработали по одному удалению;
  • «Краснодар» выиграл 5 из 7 домашних матчей;
  • «Краснодар» не проигрывает «Локомотиву» в шести домашних матчах;
  • «Краснодар» забивает «Локомотиву» в 12 очных играх дома.

В лазарете команды находятся полузащитник Александр Черников и Жоау Бахи, защитник Олег Исаенко. Травму получил голкипер Матвей Сафонов. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом. Дисквалифицированных нет.

Локомотив

«Локомотив» завершил осеннюю часть чемпионата России в зоне стыковых матчей. Команда находится на 14 строчке и всего на один балл опережает «Химки», которые занимают 15-е место. У столичного клуба 3 победы в чемпионате, при 4 ничьих и 10 поражениях. Это худший сезон красно-зеленых в РПЛ. Разница голов 20:34. Больше «Локомотива» пропустили только «Химки» (36) и «Оренбург» (37). В Кубке России у железнодорожников 3 победы и 1 поражение. Разница голов 8:4. С 8 очками команда на втором месте. 8 очков и у лидирующего «Пари НН».

У «Локомотива» всего одна победа в пяти играх. Последние результаты команды:

  • «Локомотив» — «Спартак» 1:2;
  • «Урал» — «Локомотив» 2:2;
  • «Локомотив» — ЦСКА 0:1;
  • «Локомотив» — «Динамо» Москва 1:3;
  • «Локомотив» — «Химки» 1:0.

В чемпионате России у «Локомотива» всего одна победа в десяти турах. На выезде команда играет успешнее. На домашней арене одна победа, три ничьи и пять поражений. Это предпоследний показатель среди всех клубов. На чужой арене «Локомотив» одержал две победы, один раз сыграл вничью и пять матчей проиграл.

Интересные статические факты по игре «Локомотива» в сезоне:

  • Лучший снайпер — Антон Миранчук с 6 голами, Иван Игнатьев с 4;
  • Лучший ассистент — Антон Миранчук и Дмитрий Живоглядов по три раза ассистировали партнерам, у Игнатьева две передачи;
  • Самый результативный игрок — Миранчук (6+3), Игнатьев (4+2), Вильсон Изидор, Гирано Керк и Франсуа Камано (все 3+1);
  • Марк Мампаси, Максим Ненахов, Дмитрий Баринов заработали по одному удалению;
  • «Локомотив» не обыгрывает «Краснодар» в гостях в 6 матчах;
  • «Локомотив» выиграл 7 из 10 матчей в Кубке России;
  • У команды новый главный тренер, коллектив возглавил Михаил Галактионов.

Игра с «Краснодаром» станет первой для Галактионова в «Локомотиве». Специалист может рассчитывать на всех игроков основной обоймы. Дисквалифицированных нет. В лазарете новых имен нет. Не сыграют Рифат Жемалетдинов, Лукас Фассон и Иван Игнатьев. Последний может восстановиться к кубковой игре, но его форма вызывает вопросы.

Краснодар — Локомотив: история личных встреч

Всего команды сыграли в 27 матчах. «Локомотив» чаще побеждает. У столичного клуба 13 побед, против 9 у «быков». 5 матчей завершились вничью. Разница голов 38:34 в пользу столичной команды. В рамках РПЛ баланс побед 12:8 в пользу «Локомотива» при 3 ничьих. Разница голов 31:30.

На дистанции в 10-ть матчей впереди «Краснодар» 4:3, при 3 ничьих. Разница голов 16:9. На домашней арене «быки» выиграли 5 из 6 матчей, при одной ничьей. «Краснодар» забивает в каждой игре. «Локомотив» без голов в трех последних играх.

Коэффициенты букмекеров на матч Краснодар — Локомотив

Хозяева получили статус фаворита предстоящего матча. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Букмекерская контора

Победа «Краснодара»

Ничья

Победа «Локомотив»

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

2,15

3,55

3,40

1,93

1,84

1хСтавка

2,096

3,68

3,60

1,925

1,975

Winline

2,08

3,55

3,35

1,91

1,83

Leon

2,14

3,74

3,70

1,94

1,89

Марафон

2,14

3,78

3,70

2,02

1,97

Zenit

2,05

3,50

4,00

2,00

1,90

Мелбет

2,03

3,45

3,50

1,90

1,84

Pari

2,05

3,55

3,55

1,93

1,87

 

Обе команды показали идентичные результаты в пяти последних матчах: по одной победе и ничьей, по три поражений. Оба клуба столкнулись как с кадровыми проблемами, так и не самым лучшим выбором главного тренера. У «Локомотива» уже третий наставник за сезон Шансы Александра Сторожука сохранить свой пост в «Краснодаре» не самые высокие. В очной встрече каждому клубу есть, что доказывать. «Локомотив» на эмоциональной волне от смены тренера может показать качественную игру и прервет серию без голов в «Краснодаре». Хватит ли этого до победы, большой вопрос. Оборона — не сильная сторона «Локомотива». Основная ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,69 и ТБ2,5.

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Где смотреть матч Краснодар – Локомотив

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