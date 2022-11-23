Краснодар — Локомотив: прогноз на матч 23.11.2022, Кубок России

Программу пятого тура групповой стадии Кубка России по футболу украсит противостояние «Краснодар» — «Локомотив». Обе команды уже обеспечили выход в следующий раунд, и сохранили шансы на первое место в квартете А. Игра пройдет в Краснодаре на поле стадиона «Краснодар Арена». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Краснодара» или ничья, ТБ2,5, обмен голами.

В сезоне 2022/2023 клубы уже провели два матча. В рамках чемпионата России по футболу «Краснодар» дома разгромил «Локомотив» 3:0. В первом круге Кубка России команды сыграли вничью 2:2 в основное время. В серии пенальти успешнее был столичный «Локомотив». Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» поможет оценить шансы команд на победу, узнать готовность клубов, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Краснодар

«Краснодар» завершил осеннюю часть чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. «Быки» одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и уступили в 6 играх. Разница голов 31:29. От топ-3 коллектив отстает на 10 очков. От лидирующего «Зенита» отставание в 17 баллов. Реальную борьбу за титул «быки» не навязали. В Кубке России у «Краснодара» 2 победы и 2 поражения. Разница голов 6:3. С 7 очками коллектив на третьем месте в группе А.

У «Быков» всего одна победа в последних пяти матчах. Результаты «Краснодара»:

«Оренбург» — «Краснодар» 5:1;

«Факел» — «Краснодар» 3:3;

«Краснодар» — «Зенит» 0:1;

«Пари НН» — «Краснодар» 0:2;

«Пари НН» — «Краснодар» 1:0.

«Быки» одинаково выступают на домашней и гостевой арене. В чемпионате у «Краснодара» 13 очков по игре дома и 12 очков в гостевых матчах.

Интересные статистические факты по игре «Краснодара»:

Лучший снайпер — Эдуард Сперцян с 9 голами, 7 голов у Джона Кордобы;

Лучший ассистент — Сперцян с 6 передачами, по 3 у Михайло Баняца и Никиты Кривцова;

Самый результативный игрок — Сперцян (9+6), Кордоба (7+2), Олакунле Олусегун (5+2);

Александр Черников и Кайо заработали по одному удалению;

«Краснодар» выиграл 5 из 7 домашних матчей;

«Краснодар» не проигрывает «Локомотиву» в шести домашних матчах;

«Краснодар» забивает «Локомотиву» в 12 очных играх дома.

В лазарете команды находятся полузащитник Александр Черников и Жоау Бахи, защитник Олег Исаенко. Травму получил голкипер Матвей Сафонов. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом. Дисквалифицированных нет.

Локомотив

«Локомотив» завершил осеннюю часть чемпионата России в зоне стыковых матчей. Команда находится на 14 строчке и всего на один балл опережает «Химки», которые занимают 15-е место. У столичного клуба 3 победы в чемпионате, при 4 ничьих и 10 поражениях. Это худший сезон красно-зеленых в РПЛ. Разница голов 20:34. Больше «Локомотива» пропустили только «Химки» (36) и «Оренбург» (37). В Кубке России у железнодорожников 3 победы и 1 поражение. Разница голов 8:4. С 8 очками команда на втором месте. 8 очков и у лидирующего «Пари НН».

У «Локомотива» всего одна победа в пяти играх. Последние результаты команды:

«Локомотив» — «Спартак» 1:2;

«Урал» — «Локомотив» 2:2;

«Локомотив» — ЦСКА 0:1;

«Локомотив» — «Динамо» Москва 1:3;

«Локомотив» — «Химки» 1:0.

В чемпионате России у «Локомотива» всего одна победа в десяти турах. На выезде команда играет успешнее. На домашней арене одна победа, три ничьи и пять поражений. Это предпоследний показатель среди всех клубов. На чужой арене «Локомотив» одержал две победы, один раз сыграл вничью и пять матчей проиграл.

Интересные статические факты по игре «Локомотива» в сезоне:

Лучший снайпер — Антон Миранчук с 6 голами, Иван Игнатьев с 4;

Лучший ассистент — Антон Миранчук и Дмитрий Живоглядов по три раза ассистировали партнерам, у Игнатьева две передачи;

Самый результативный игрок — Миранчук (6+3), Игнатьев (4+2), Вильсон Изидор, Гирано Керк и Франсуа Камано (все 3+1);

Марк Мампаси, Максим Ненахов, Дмитрий Баринов заработали по одному удалению;

«Локомотив» не обыгрывает «Краснодар» в гостях в 6 матчах;

«Локомотив» выиграл 7 из 10 матчей в Кубке России;

У команды новый главный тренер, коллектив возглавил Михаил Галактионов.

Игра с «Краснодаром» станет первой для Галактионова в «Локомотиве». Специалист может рассчитывать на всех игроков основной обоймы. Дисквалифицированных нет. В лазарете новых имен нет. Не сыграют Рифат Жемалетдинов, Лукас Фассон и Иван Игнатьев. Последний может восстановиться к кубковой игре, но его форма вызывает вопросы.

Краснодар — Локомотив: история личных встреч

Всего команды сыграли в 27 матчах. «Локомотив» чаще побеждает. У столичного клуба 13 побед, против 9 у «быков». 5 матчей завершились вничью. Разница голов 38:34 в пользу столичной команды. В рамках РПЛ баланс побед 12:8 в пользу «Локомотива» при 3 ничьих. Разница голов 31:30.

На дистанции в 10-ть матчей впереди «Краснодар» 4:3, при 3 ничьих. Разница голов 16:9. На домашней арене «быки» выиграли 5 из 6 матчей, при одной ничьей. «Краснодар» забивает в каждой игре. «Локомотив» без голов в трех последних играх.

Коэффициенты букмекеров на матч Краснодар — Локомотив

Хозяева получили статус фаворита предстоящего матча. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Обе команды показали идентичные результаты в пяти последних матчах: по одной победе и ничьей, по три поражений. Оба клуба столкнулись как с кадровыми проблемами, так и не самым лучшим выбором главного тренера. У «Локомотива» уже третий наставник за сезон Шансы Александра Сторожука сохранить свой пост в «Краснодаре» не самые высокие. В очной встрече каждому клубу есть, что доказывать. «Локомотив» на эмоциональной волне от смены тренера может показать качественную игру и прервет серию без голов в «Краснодаре». Хватит ли этого до победы, большой вопрос. Оборона — не сильная сторона «Локомотива». Основная ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,69 и ТБ2,5.

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