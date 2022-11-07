Хави: «В ЛЧ была жестокая ситуация – дело касалось футбола. Но «Барсе» не везет и в жеребьевках. Худший вариант – всегда наш»

Хави высказался о том, что сыграет с в Лиге Европы.

– Это жестокая жеребьевка?

– Жестокой я называл ситуацию в Лиге чемпионов – тогда дело касалось футбольных вопросов. Но нам действительно не везет и в жеребьевках. Когда доходит до худшего варианта, всегда наступает черед «Барсы».

Будем бороться. Игроки будут еще более мотивированы в матче против соперника, который силен на бумаге.

– «Барселона» обязана выиграть ?

– Всегда есть соперник, который тоже обязан победить. Вы очень любите все эти слова – «обязанность», «провал»... Это вызов. «Барселона» никогда не выигрывала этот трофей, и мы будем бороться за него. Другого выбора у нас нет.

Я нормально с этим справляюсь. Жеребьевка сложилась так. Иногда возможность сыграть против лучших – это плюс. Матч с «МЮ» – вызов для нас, – сказал тренер «Барселоны».

Хави об «МЮ» в ЛЕ: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник»