Хави: «В ЛЧ была жестокая ситуация – дело касалось футбола. Но «Барсе» не везет и в жеребьевках. Худший вариант – всегда наш»
Хави высказался о том, что «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы.
– Это жестокая жеребьевка?
– Жестокой я называл ситуацию в Лиге чемпионов – тогда дело касалось футбольных вопросов. Но нам действительно не везет и в жеребьевках. Когда доходит до худшего варианта, всегда наступает черед «Барсы».
Будем бороться. Игроки будут еще более мотивированы в матче против соперника, который силен на бумаге.
– «Барселона» обязана выиграть Лигу Европы?
– Всегда есть соперник, который тоже обязан победить. Вы очень любите все эти слова – «обязанность», «провал»... Это вызов. «Барселона» никогда не выигрывала этот трофей, и мы будем бороться за него. Другого выбора у нас нет.
Я нормально с этим справляюсь. Жеребьевка сложилась так. Иногда возможность сыграть против лучших – это плюс. Матч с «МЮ» – вызов для нас, – сказал тренер «Барселоны».
Хави об «МЮ» в ЛЕ: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник»
Комментарии