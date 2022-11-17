Франческо Тотти: «Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея»

Франческо Тотти расстроен, что на чемпионате мира не будет Италии.

– Чемпионат мира без Италии – это как Рим без Колизея. Это непривычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются, и их нужно принимать правильно.

Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным турнир с великими командами.

– Кто будет бороться за победу?

– Франция, , , и . Одного фаворита нет. На чемпионате мира может произойти всякое, – сказал бывший футболист «Ромы» и сборной Италии.