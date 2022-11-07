Поль Погба: «Фергюсон хотел заключить со мной контракт, когда мне было 18. Райола сказал: «Даже моя собака его не подпишет»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Мино Райола Поль Погба агенты Футбол

Поль Погба рассказал забавную историю об агенте Мино Райоле.

«Мне было 18 лет, и сэр Алекс Фергюсон хотел заключить со мной контракт. Я встретился с ним вместе с Мино, который сказал: «Этот контракт не подпишет даже моя собака».

Когда он это сказал, у меня встал комок в горле, и мы ушли. Я часто шутил с ним, и мы часто подшучивали друг над другом», – сказал полузащитник «Ювентуса» на церемонии вручения итальянской премии Golden Boy.

Райола, представлявший интересы Погба и многих других игроков, скончался в апреле этого года. После его смерти агентством стала руководить Рафаэла Пимента, получившая на церемонии приз лучшему агенту. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные