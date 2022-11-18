Хоакин Корреа пропустит ЧМ-2022 из-за травмы. Аргентина внесла в заявку 21-летнего Альмаду

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Сборная Аргентины произвела еще одну замену в заявке на ЧМ-2022.

В список футболистов, которые получат возможность выступить на турнире в Катаре, включен форвард Тьяго Альмада из «Атланты Юнайтед». Он заменил полузащитника Хоакина Коррею («Интер»), получившего травму.

В 2022 году Альмада отметился 5 голами и 7 результативными передачами в МЛС.

Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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