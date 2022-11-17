Скалони может изменить состав Аргентины на ЧМ-2022: «Есть игроки, которые не готовы на 100%. Посмотрим на их прогресс»
Главный тренер сборной Аргентины заявил, что в заявке на ЧМ-2022 могут произойти изменения.
«Есть вероятность, что список из 26 игроков изменится. Посмотрим.
Есть игроки, которые не готовы на 100 процентов. Мы хотим быть осторожными и посмотреть, как они будут прогрессировать», – заявил Лионель Скалони.
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