Терье опередил Месси и Гуири и стал игроком месяца в Лиге 1. У хавбека «Ренна» 5+2 за 5 игр в октябре

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Амин Гуири Мартен Терье Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сумел стать лучшим игроком Лиги 1 в октябре.

Награда досталась полузащитнику «Ренна» Мартену Терье. Также он опередил нападающего Амина Гуири, своего одноклубника.

На счету 25-летнего хавбека 5 голов и 2 результативных паса за 5 матчей в чемпионате в прошлом месяце. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси и Гуири с Терье из «Ренна» номинированы на приз игроку месяца в Лиге 1

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