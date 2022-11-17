Терье опередил Месси и Гуири и стал игроком месяца в Лиге 1. У хавбека «Ренна» 5+2 за 5 игр в октябре

Нападающий не сумел стать лучшим игроком Лиги 1 в октябре.

Награда досталась полузащитнику «Ренна» . Также он опередил нападающего , своего одноклубника.

На счету 25-летнего хавбека 5 голов и 2 результативных паса за 5 матчей в чемпионате в прошлом месяце. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси и Гуири с Терье из «Ренна» номинированы на приз игроку месяца в Лиге 1