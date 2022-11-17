Мартинес о «золотом поколении» Бельгии: «Оно заслужило трофей, и мы едем в Катар, чтобы его выиграть»

высказался о «золотом поколении» сборной Бельгии.

«Мы участвовали в последних нескольких турнирах, вышли в «финал четырех» Лиги наций. На Евро-2020 выиграли четыре матча из пяти, проиграв будущему чемпиону мира.

Бельгия уже четыре года держит первое место в рейтинге . И это при населении страны всего 11 миллионов человек!

Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь.

Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар. Но их наследие уже неоспоримо, с трофеем или без него», – сказал главный тренер сборной .

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