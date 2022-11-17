Мартинес о фаворитах ЧМ-2022: «Их восемь. Англия на Евро-2020 много играла дома, сейчас условия будут равными для всех»

высказался о фаворитах чемпионата мира в Катаре.

– О Бельгии уже не так много говорят, но у сборной отличный состав. Что лучше – быть фаворитом или «темной лошадкой»?

– Не знаю, можно ли было назвать нас фаворитами раньше. У нас зрелая команда, и мы осознаем, какие ожидания на нас возлагают на родине.

Есть восемь команд, которые могут выиграть чемпионат мира: четыре полуфиналиста 2018 года ( , Бельгия, Хорватия, Франция – прим. Sports.ru), плюс Испания, Германия и две южноамериканские команды – и . Среди них сложно выбирать фаворитов.

– На последнем Евро очевидным фаворитом считали Англию…

– Здесь все не так однозначно. Когда вы играете дома, у вас есть преимущество. На Евро-2020 Англия много играла дома, тем более, во время пандемии на иностранных болельщиков были наложены ограничения.

Сейчас расклад более нейтрален. Переездов не будет, а сам турнир состоится в другое время. Это проблема для клубного футбола, но для игроков это оптимальный период – они на пике формы и еще не устали. Возможно, мы увидим лучший чемпионат мира в истории, – сказал главный тренер сборной Бельгии.