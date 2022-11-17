Хитцльспергер о радужных повязках на ЧМ-2022: «Они никого не волнуют, люди спрашивают, что это значит, и идут дальше, но в Катаре некоторым это не очень нравится»

сомневается в эффективности ношения радужной повязки во время .

«Изначально главы европейских футбольных федераций хотели придумать идею получше, но в итоге остановились на повязке.

Она, возможно, многое значит, но никого не беспокоит. Люди спрашивают: «Что это значит?» – и идут дальше. Это не вызывает никаких споров.

Мы знаем, что радужный флаг беспокоит людей – все знают, что это означает, и некоторым в Катаре это не очень нравится. Это сильнее.

Но когда об этом твердят каждый день, даже согласные могут подумать: «Я больше не могу это слышать». Поэтому я пытаюсь найти баланс, чтобы не молчать и не повторять одно и то же каждый день. Это позор, это убивает игру», – сказал бывший спортивный директор .

Капитаны Англии, Германии, Нидерландов и еще 7 сборных в знак протеста против дискриминации будут играть в повязке OneLove