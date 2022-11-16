Роналду о смерти новорожденного сына: «Худший момент моей жизни после смерти отца. Мы не понимали, почему это случилось с нами»

назвал смерть новорожденного сына худшим моментом своей жизни.

В апреле подруга форварда должна была родить двойню, однако выжил только один ребенок – девочка.

«Возможно, это худший момент в моей жизни после того, как умер мой отец.

Когда у тебя уже есть дети, ты думаешь, что все должно пройти нормально. Это тяжело, я живой человек, и для нас с Джорджиной это был сложный период.

Мы не понимали, почему это случилось с нами. Честно скажу, это было действительно сложно.

Возможно, тот период был сложнейшим в моей жизни. И для меня, и для моей семьи, в первую очередь для Джорджины.

Иногда я пытаюсь объяснить членам семьи и друзьям, что у меня никогда не было чувства горя и радости [из-за рождения дочери] одновременно.

Это тяжело объяснить, ты не знаешь, плакать или радоваться. Не знаешь, как на это реагировать», – сказал португалец.