Роналду о смерти новорожденного сына: «Худший момент моей жизни после смерти отца. Мы не понимали, почему это случилось с нами»
Криштиану Роналду назвал смерть новорожденного сына худшим моментом своей жизни.
В апреле подруга форварда «Манчестер Юнайтед» Джорджина Родригес должна была родить двойню, однако выжил только один ребенок – девочка.
«Возможно, это худший момент в моей жизни после того, как умер мой отец.
Когда у тебя уже есть дети, ты думаешь, что все должно пройти нормально. Это тяжело, я живой человек, и для нас с Джорджиной это был сложный период.
Мы не понимали, почему это случилось с нами. Честно скажу, это было действительно сложно.
Возможно, тот период был сложнейшим в моей жизни. И для меня, и для моей семьи, в первую очередь для Джорджины.
Иногда я пытаюсь объяснить членам семьи и друзьям, что у меня никогда не было чувства горя и радости [из-за рождения дочери] одновременно.
Это тяжело объяснить, ты не знаешь, плакать или радоваться. Не знаешь, как на это реагировать», – сказал португалец.
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