Роналду расстроило отстранение от тренировок после матча с «Тоттенхэмом». Ему пришлось просить товарища по команде забрать кроссовки (ESPN)

Роналду расстроило решение Эрика тен Хага отстранить его от тренировок.

ESPN сообщает, что Роналду извинился перед игроками за свое поведение в матче с «Тоттенхэмом», но был сбит с толку решением Эрика тен Хага выпустить его на замену в конце игры, при том, что ранее тренер говорил, что не выпустил форварда с «Сити» из уважения к его карьере.

Также нападающего расстроило решение главного тренера запретить ему тренироваться с командой и заходить в раздевалку.

Ему даже пришлось обращаться к одному из молодых игроков команды с просьбой забрать его кроссовки.

В матче 12-го тура против «Тоттенхэма» (2:0) Роналду досрочно отправился в раздевалку. Тренер Эрик тен Хаг хотел выпустить его на замену в конце матча, но португалец отказался. После этого инцидента он был отстранен от тренировок с командой и пропустил следующий матч с «Челси» (1:1).