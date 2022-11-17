Роналду расстроило отстранение от тренировок после матча с «Тоттенхэмом». Ему пришлось просить товарища по команде забрать кроссовки (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Роналду расстроило решение Эрика тен Хага отстранить его от тренировок.

ESPN сообщает, что Роналду извинился перед игроками «МЮ» за свое поведение в матче с «Тоттенхэмом», но был сбит с толку решением Эрика тен Хага выпустить его на замену в конце игры, при том, что ранее тренер говорил, что не выпустил форварда с «Сити» из уважения к его карьере.

Также нападающего расстроило решение главного тренера запретить ему тренироваться с командой и заходить в раздевалку.

Ему даже пришлось обращаться к одному из молодых игроков команды с просьбой забрать его кроссовки.

В матче 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0) Роналду досрочно отправился в раздевалку. Тренер Эрик тен Хаг хотел выпустить его на замену в конце матча, но португалец отказался. После этого инцидента он был отстранен от тренировок с командой и пропустил следующий матч с «Челси» (1:1).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные