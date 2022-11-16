Рибери ведет переговоры с «Баварией». Экс-хавбека приглашают стать послом клуба

Теги Бавария Франк Рибери бундеслига Германия Футбол

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может вернуться в клуб в новом статусе.

По сведениям Bild, 39-летний француз, вероятно, станет послом мюнхенского клуба и будет выполнять представительские функции. Переговоры уже начались и идут успешно.

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год, выиграв Бундеслигу, Кубок немецкой лиги, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Со статистикой Рибери можно ознакомиться здесь.

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