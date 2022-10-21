Оливер Кан: «Рибери – один из величайших игроков в истории футбола. Он олицетворял изысканность»

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Оливер Кан прокомментировал завершение Франком Рибери карьеры игрока. 

«Завершает свою карьеру один из величайших игроков в истории футбола и «Баварии». Мне посчастливилось играть с ним на поле, и я очень хорошо помню, как он радовал наших болельщиков атакующими действиями.

Франк показывал нечто особенное на поле. Он олицетворял собой изысканность. «Бавария» гордится тем, что он был в ее рядах в течение десяти лет и выиграл с ней самые большие титулы», – сказал гендиректор мюнхенского клуба и бывший вратарь.

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