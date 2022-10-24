Рибери о завершении карьеры из-за травмы колена: «Нужна операция, чтобы просто нормально жить»
Франк Рибери объяснил свое решение завершить игровую карьеру.
В этом сезоне хавбек провел в составе «Салернитаны» два матча.
«Три месяца назад все было отлично, но в июле я впервые почувствовал боль в колене. В стартовом матче чемпионата с «Ромой» я сыграл, несмотря на боль. Далее она становилась все сильнее. Я не считаю себя хрупким, но после этого я три дня не мог двигаться.
Врачи сказали, что все очень серьезно. Я не мог поверить, что вынужден остановиться. Я хотел определиться, когда завершу карьеру.
Менее месяца назад я побывал в Мюнхене на медицинской консультации. Я думал, что, может быть, удастся найти выход из положения. Правда в том, что мне нужна операция, чтобы просто нормально жить», – сказал 39-летний француз в интервью La Gazzetta dello Sport.
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