Рибери о завершении карьеры из-за травмы колена: «Нужна операция, чтобы просто нормально жить»

объяснил свое решение завершить игровую карьеру.

В этом сезоне хавбек провел в составе «Салернитаны» два матча.

«Три месяца назад все было отлично, но в июле я впервые почувствовал боль в колене. В стартовом матче чемпионата с «Ромой» я сыграл, несмотря на боль. Далее она становилась все сильнее. Я не считаю себя хрупким, но после этого я три дня не мог двигаться.

Врачи сказали, что все очень серьезно. Я не мог поверить, что вынужден остановиться. Я хотел определиться, когда завершу карьеру.

Менее месяца назад я побывал в Мюнхене на медицинской консультации. Я думал, что, может быть, удастся найти выход из положения. Правда в том, что мне нужна операция, чтобы просто нормально жить», – сказал 39-летний француз в интервью La Gazzetta dello Sport.