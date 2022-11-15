Тренерам и игрокам сборной России подарили тюбетейки. Команда прибыла в Душанбе на матч с Таджикистаном

Представителей сборной России тепло встретили в Таджикистане.

Российская национальная команда прибыла в Душанбе, где 17 ноября состоится товарищеский матч против .

Принимающая сторона организовала российской делегации торжественную встречу в аэропорту. Футболистам и тренерскому штабу подарили таджикские тюбетейки.

«Очень приятно, что в Таджикистане организовали такой прием. Даже по первым 10 минутам понятно, что здесь все будет очень душевно, как было и в Киргизии», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Фото: телеграм-канал сборной России