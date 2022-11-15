Тренерам и игрокам сборной России подарили тюбетейки. Команда прибыла в Душанбе на матч с Таджикистаном
Представителей сборной России тепло встретили в Таджикистане.
Российская национальная команда прибыла в Душанбе, где 17 ноября состоится товарищеский матч против сборной Таджикистана.
Принимающая сторона организовала российской делегации торжественную встречу в аэропорту. Футболистам и тренерскому штабу подарили таджикские тюбетейки.
«Очень приятно, что в Таджикистане организовали такой прием. Даже по первым 10 минутам понятно, что здесь все будет очень душевно, как было и в Киргизии», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото: телеграм-канал сборной России
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