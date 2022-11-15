Антони: «Я научился финтам у легенд – Роналдиньо, Неймара, Роналду. Я смотрел их на YouTube через соседский вай-фай»

рассказал, благодаря каким игрокам научился финтить.

«Я научился финтам у легенд – , , Криштиану [Роналду]. Я смотрел их на YouTube благодаря моему «дяде» Тониоло. Он не мой кровный дядя. Он был нашим соседом. Но он относился ко мне как к члену семьи.

Когда я был маленьким, он позволял мне украсть его вай-фай, чтобы я мог зайти на YouTube и получить футбольное образование. Он даже подарил мне мою первую видеоигру. Если у Тониоло было две буханки хлеба – то одна была для него, вторая – для нас.

Это то, чего люди не понимают в фавеле. На каждого человека, у которого дела идут плохо, приходится двое, у которых все хорошо», – сказал вингер .