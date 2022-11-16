Флик пообещал Гетце важную роль на ЧМ-2022. Тренеру Германии нравится игра хавбека, он хотел видеть его в «Баварии»

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Ханс-Дитер Флик пообещал, что Марио Гетце сыграет важную роль на ЧМ-2022.

Ожидается, что в первом матче группового этапа против сборной Японии полузащитник «Айнтрахта» не появится в стартовом составе, однако, скорее всего, будет первым, кто выйдет на замену.

По сообщениям Sport Bild, Флику нравится игра Гетце, и он даже хотел подписать его, будучи тренером «Баварии»

Главный тренер сборной Германии считает, что Гетце способен сыграть решающую роль в нужных моментах.

Гетце – в составе Германии на ЧМ-2022. Он не играл за сборную с ноября 2017-го

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