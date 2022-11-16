Роналду хранит прах новорожденного сына и своего отца в доме: «Постоянно с ними разговариваю. Они помогают мне быть лучше»

рассказал, что хранит дома прах умершего новорожденного сына и отца.

– Я постоянно с ними [отцом и сыном] разговариваю, они рядом со мной. Знаешь, они помогают мне быть лучше как человеку и отцу. И это то, чем я по-настоящему горжусь... Этими посланиями, что получаю от них. Особенно – от сына.

Тогда Джио [Джорджина Родригес] приехала домой, и все остальные дети стали спрашивать: «Где еще один ребенок? Где еще один ребенок?» Мы сидели за столом, они продолжали спрашивать, где он. Спустя неделю я сказал: «Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Эйнджел – так мы хотели его назвать – отправился в рай?»

Дети все поняли. Они говорили: «Папочка, я сделал это для него», а потом указывали пальцем в небо. Больше всего мне нравится, что он – часть их жизни. Я не буду врать детям, я сказал им правду, но это был сложный процесс.

В каком-то смысле [после этих событий] я стал лучше как отец для остальных детей. Я стал более дружелюбным с ними. Они стали ближе к папочке. Нас с Джорджиной это тоже касается.

– Я собирался спросить об этом, потому что такие события могут либо улучшить, либо разрушить отношения. Скорбь может быть такой сильной, что отдалит или сблизит.

– В моем случае отношения стали лучше. Я стал более дружелюбным с Джио. Конечно, я был ее другом, но теперь я чувствую более сильную любовь к ней и детям. Я начал смотреть на жизнь с другой точки зрения.

Последние полгода были самым тяжелым моментом в жизни после смерти моего отца, – сказал нападающий в интервью .