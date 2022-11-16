Педри о победе Испании на ЧМ-2022: «Почему нет? У нас есть команда, способная бороться за трофей»

считает, что сборная Испании может мечтать о победе на .

– В каком состоянии Испания подходит к этому чемпионату мира?

– Я считаю, что в очень хорошем. На чемпионате Европы и в Лиге наций мы выступили очень хорошо. На Евро мы дошли до полуфинала. Уверен, если бы мы вышли в финал, то выиграли бы его. В Лиге наций я почти не играл, но команда была очень хороша. У нас очень хороший состав, и мы покажем это на поле.

– Вы можете мечтать о победе на ЧМ-2022?

– Да, почему нет? Сначала нужно сконцентрироваться на групповом этапе, а уже потом – на плей-офф. У нас есть команда, способная бороться за трофей.

– Луис Энрике всегда подчеркивает, что сила этой сборной Испании – в команде.

– У нас нет мегазвезды, наша команда – это главная звезда. Когда вы все вместе работаете, а каждый знает, чего хочет, ради чего играет, то, думаю, это уже большое достижение. Это дает хорошие шансы на победу, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.