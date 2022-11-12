Педри: «Луис Энрике может сказать, чтобы ты прыгнул с обрыва, но он скажет это так, что убедит – все будет хорошо»

описал, как Луис Энрике общается с командой.

– Что тебе больше всего нравится в ?

– Прежде всего, способ передачи информации. Он может сказать, чтобы ты прыгнул с обрыва, но он скажет это таким образом, что убедит, что ты должен это сделать и что все будет хорошо.

– Луис Энрике говорит, что чем короче сообщение, тем лучше.

– Он всегда дает нам конкретные сообщения, чтобы мы знали, что нам нужно делать. Я согласен. Если дать очень длинное указание, игрок может ошибиться или подумать о чем-то другом.

Он наоборот, говорит нам, что нужно делать, и, кроме того, говорит, что должно произойти. И тогда становится видно, что он прав, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной .