Педри: «Луис Энрике может сказать, чтобы ты прыгнул с обрыва, но он скажет это так, что убедит – все будет хорошо»
Педри описал, как Луис Энрике общается с командой.
– Что тебе больше всего нравится в Луисе Энрике?
– Прежде всего, способ передачи информации. Он может сказать, чтобы ты прыгнул с обрыва, но он скажет это таким образом, что убедит, что ты должен это сделать и что все будет хорошо.
– Луис Энрике говорит, что чем короче сообщение, тем лучше.
– Он всегда дает нам конкретные сообщения, чтобы мы знали, что нам нужно делать. Я согласен. Если дать очень длинное указание, игрок может ошибиться или подумать о чем-то другом.
Он наоборот, говорит нам, что нужно делать, и, кроме того, говорит, что должно произойти. И тогда становится видно, что он прав, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.
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