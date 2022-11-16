Эдинсон Кавани: «Нет игрока, который выиграет ЧМ сам, – об этом часто забывают. Футбол теряет свою сущность»

считает, что в современном футболе слишком много эгоистов.

«Посмотрите на современный футбол. Он теряет свою сущность. Возможно, дело в том, что я принадлежу к старой школе. Может быть, я не вполне подхожу современному футболу с точки зрения отношения к делу, того, что он значит для игроков.

Это же не значит, что нельзя делиться своими чувствами, верно? Я постоянно это вижу: современность, соцсети, каким теперь стал мир, как сильно развились технологии, как они пробрались в футбол. Это меняет характеры.

Раньше у всех в команде была общая цель. В наши дни в некоторых командах по различным причинам – в связи со славой, с отношением со стороны людей и медиа – это не всегда так.

Да, возможно, меня это разочаровывает. Это правда. Потому что я принадлежу к школе, где самой чудесной вещью на свете была командная победа.

Я считаю, что не существует игрока, который может выиграть чемпионат мира в одиночку. Его нет, он никогда не появится. Кто-то способен на волшебство, но при этом нужно, чтобы партнеры этого игрока бегали, вытягивали из себя все. Слишком часто об этом забывают.

Вместо этого все говорят об этом бомбардире – известное имя, «Золотой мяч». Это отвлекает внимание от того, что по-настоящему важно.

Из-за этого цели команды становятся деформированными, искаженными. Ты ощущаешь это, ты испытываешь. Я прошел через такое», – сказал нападающий «Валенсии» и сборной , ранее выступавший за , и .