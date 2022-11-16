Член совета директоров «Динамо»: «У нас появляется более четкий рисунок игры. Видим прогресс и движение в правильном направлении»

Дмитрий Гафин оценил результаты «Динамо» в текущем сезоне.

После 17 туров бело-голубые занимают в таблице Мир 4-е место.

– «Динамо» выдало хорошую концовку года, есть прогресс в результатах. А стилистический?

– Наверное, да. На мой взгляд, у нас появляется более четкий рисунок игры, который является неким гибридом того, что мы видели в прошлом сезоне, и чего-то нового.

Если у Шварца к команде было требование как можно быстрее доставлять мяч к чужим воротам, то Йоканович ставит задачу играть не только в такой вертикальный футбол, но и стараться держать мяч в средней зоне.

– У вас была какая-то беседа с главным тренером по стилистике игры?

– Мы с тренером находимся в постоянном контакте. Беседы, в том числе касательно этого аспекта, были. Но мы, как и говорили, отдаем себе отчет в том, что команда поменялась достаточно серьезно: половина основного состава покинула наш клуб, влились новые молодые футболисты.

Если вы посмотрите на нашу линию обороны, играют ребята, которым 20, 21, 22 года. Йокановичу нужно время, чтобы он адаптировался, подстроил свои требования под футболистов. Тренер должен чувствовать доверие. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы видим в последних играх, – показатель прогресса и движения в правильном направлении.

– А с чем вы связываете этот прогресс?

– Команда – живой организм. Имелся психологический аспект, когда мы попали в яму с несколькими поражениями подряд. Но мы из нее вышли. Футболисты притираются друг к другу, тренер – к ним. В итоге результаты улучшились.

– Можно ли сказать, что матч с ЦСКА – лучший в первой части сезона?

– Хороший вопрос. На самом деле игра с «Ростовом» по качеству была очень приличной до второго пропущенного гола. Но, конечно, результат все перечеркивает.

Что касается встречи с армейцами, то мне она понравилась. Была живая игра. У нас было много моментов, у соперника – тоже. Но, показалось, победу мы заслужили больше.

– То есть все-таки игра против «Ростова» – лучшая?

– Я вам сейчас не могу сделать рейтинг своих любимых игр. Мне понравилось, что мы обыграли «Спартак», ЦСКА. Наверное, могу отметить эти два матча, – сказал член совета директоров .