Йоканович о Фомине: «Полагаю, Месси и Роналду промахивались с пенальти больше»
Славиша Йоканович прокомментировал незабитый Даниилом Фоминым пенальти в матче с ЦСКА.
Хавбек «Динамо» ранее реализовал 17 пенальти подряд в Мир РПЛ.
«Я не думаю, что промах Фомина с пенальти негативно на нем скажется.
Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня.
Каждый игрок, подходящий к точке пенальти, испытывает ответственность», – сказал главный тренер «Динамо».
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