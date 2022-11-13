Йоканович о Фомине: «Полагаю, Месси и Роналду промахивались с пенальти больше»

прокомментировал незабитый пенальти в матче с ЦСКА.

Хавбек «Динамо» ранее реализовал 17 пенальти подряд в Мир .

«Я не думаю, что промах Фомина с пенальти негативно на нем скажется.

Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня.

Каждый игрок, подходящий к точке пенальти, испытывает ответственность», – сказал главный тренер .