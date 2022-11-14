Йоканович о «Динамо»: «Здорово быть лучшей командой в столице, но место в таблице важнее. У нас молодая команда, показывающая качественный футбол»

прокомментировал победу над ЦСКА со счетом 2:1.

– Мы показали достаточно хорошую игру. Нам не очень удалось начало матча, когда ЦСКА подал несколько опасных угловых.

После первых 30 минут мы взяли игру под контроль и забили хороший гол. Второй тайм мы начали здорово, создали много моментов.

Уже в концовке ЦСКА оказал серьезное давление на наши ворота, но мы смогли выстоять и набрали три очка. Я удовлетворен как результатом, так и игрой команды.

– «Динамо» является лидером в неофициальном чемпионате Москвы. С чем это связываете?

– Дерби – это особенные матчи для российских футболистов, к которым они подходят с повышенной мотивацией.

С другой стороны, есть и другие встречи: я до сих пор не могу забыть игры с «Ростовом», «Нижним» и «Факелом», когда мы упускали победы.

Конечно, здорово быть лучшей командой в столице, но все же мы играем не только с московскими клубами, и место в турнирной таблице чемпионата России важнее. Мы будем стараться улучшать свою игру и во всех матчах показывать максимальную самоотдачу.

– Какие позиции в составе вы хотели бы усилить в зимнюю паузу?

– У нас впереди еще две важные кубковые игры, так что мы пока не обсуждали укрепление состава. Мы вернемся к этому вопросу позже. У нас достаточно молодая команда, которая уже показывает качественный футбол.

Конечно, любой клуб ищет способы усилить состав. Сейчас мы должны сфокусироваться на тех игроках, которые у нас есть, продолжать развивать и выводить их на новый уровень, – сказал главный тренер .

Гол с лету, два удаления, незабитый пенальти – вот это шоу от «Динамо» и ЦСКА!