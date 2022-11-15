Член совета директоров «Динамо» о возможном уходе Смолова: «Уедет обязательно. На Мальдивы, думаю»
Дмитрий Гафин ответил на вопрос о трансферных планах «Динамо».
– Ранее узнали, что ваш скаут Нариман Акавов был недавно в Бразилии. С чем это связано?
– Связано с тем, что мы следим за южноамериканским рынком.
– Можно сказать, что вы переместили свой акцент с Европы на Африку, латиноамериканские страны?
– Мы стараемся находить футболистов, которые еще не известны в Европе. Поэтому Нариман и ездит в Южную Америку. Сотрудники его отдела бывают и в Африке, и в странах Азии, изучая различные экзотические лиги.
– Что нам ждать зимой в плане перестройки команды? Будет много трансферов?
– Мы только что перестроились. Поэтому не стоит ожидать больших изменений.
– Все говорят, что Федор Смолов может зимой уехать.
– Смолов? Уедет обязательно. Но на Мальдивы, я думаю.
– Но из «Динамо» не уйдет никуда?
– Пока таких сведений нет, – сказал член совета директоров «Динамо».
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