Член совета директоров «Динамо» о возможном уходе Смолова: «Уедет обязательно. На Мальдивы, думаю»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Нариман Акавов Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин ответил на вопрос о трансферных планах «Динамо».

– Ранее узнали, что ваш скаут Нариман Акавов был недавно в Бразилии. С чем это связано?

– Связано с тем, что мы следим за южноамериканским рынком.

– Можно сказать, что вы переместили свой акцент с Европы на Африку, латиноамериканские страны?

– Мы стараемся находить футболистов, которые еще не известны в Европе. Поэтому Нариман и ездит в Южную Америку. Сотрудники его отдела бывают и в Африке, и в странах Азии, изучая различные экзотические лиги.

– Что нам ждать зимой в плане перестройки команды? Будет много трансферов?

– Мы только что перестроились. Поэтому не стоит ожидать больших изменений.

– Все говорят, что Федор Смолов может зимой уехать.

– Смолов? Уедет обязательно. Но на Мальдивы, я думаю.

– Но из «Динамо» не уйдет никуда?

– Пока таких сведений нет, – сказал член совета директоров «Динамо».

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